Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Wei Jianjun, den Vorsitzenden des Unternehmens, berichtet, will Great Wall innerhalb der nächsten beiden Jahre SUV der Marke WEY in Europa vertreiben. Great Wall präsentierte sich mit einem kleinen Aufgebot erstmals auf der Frankfurter IAA und zeigte dort seine Modelle VV5, VV6, VV7 und P8. In den ersten acht Monaten des Jahres hat WEY in China 61.134 Fahrzeuge verkauft. Wei Jianjun betonte Berichten zufolge auf der Automobilausstellung die Absicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...