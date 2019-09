Der Chef des Verbandes der Autoindustrie (VDA), Bernhard Mattes, gibt sein Amt auf. Hilfreich für die Suche nach einem Nachfolger: Er sollte das genaue Gegenteil von Mattes sein.

Bernhard Mattes wäre der perfekte Präsident des Verbandes der Autoindustrie (VDA) gewesen - vor 20 Jahren. In einer Zeit also, in der die Autowelt noch in Ordnung war.

Die Autos wurden damals mit jeder Fahrzeuggeneration ein bisschen größer, ein bisschen leistungsstärker und natürlich auch ein ganzes bisschen teurer. Elektro war schon ein Thema, aber ein deutlich schöneres als heute. Denn es ging eher um elektrisch verstellbare Außenspiegel, als um die Revolution des Antriebs und die damit einhergehenden, branchenweiten Verwerfungen und Zukunftsängste. Auch autonomes Fahren wurde damals thematisiert, aber mehr im Sinne von "Freie Fahrt für freie Bürger" (ADAC) als von Roboter-Autos. Eine Technik, die das Silicon Valley heute schon kommerzialisiert, während die deutsche Autoindustrie schon damit überfordert ist, vernünftige IT-Abteilungen aufzubauen.

Die Skandale der guten alten Autowelt waren, im Vergleich zu Dieselgate, niedlich: Da fiel etwa die Mercedes A-Klasse in einem mit "Elchtest" bezeichneten Fahrmanöver um. Der Hersteller schaffte das Thema mit ein bisschen Technik (ESP) und einem Plüsch-Elch für die Kunden schnell aus der Welt.

Bernhard Mattes wäre der perfekte Verbands-Kapitän für diese Schönwetterphase der Autoindustrie ...

