Einige IPOs kündigen sich an: Das deutsche Technologieunternehmen Congatec plant bis Ende 2019 einen Börsengang und will in den regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse. In Schweden geht der Finanzinvestor EQT, der auch schon in Österreich investiert war, an die Börse. Die Preisspanne für die Aktien beträgt 62 (5,80 Euro) bis 68 (6,37 Euro) schwedische Kronen. Der erste Handelstag an der Börse Stockholm soll der 24 September werden. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.09.)

