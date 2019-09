Basel (awp) - Novartis hat mit seinem Produktkandidaten Ofatumumab in zwei Phase-III-Studien die gesteckten Ziele jeweils erreicht. Das Mittel habe sich in der Behandlung von multipler Sklerose in beiden Programmen als wirksam erwiesen, teilte Novartis am Freitag mit. Konkret wurde Ofatumumab bei Patienten mit schubförmiger ...

