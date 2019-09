Der Autokonzern VW hat im vergangenen Monat rund drei Prozent weniger Autos in Europa und China ausgeliefert. Kunden in Asien befürchten US-Strafzölle.

Sinkende Autoverkäufe vor allem in Europa und China haben die Auslieferungen des VW-Konzerns im August ins Minus gedrückt. Die Kunden erhielten insgesamt 3,1 Prozent weniger Fahrzeuge als im Vorjahresmonat, zuletzt waren es 848.600 Stück, wie die Wolfsburger am Freitag berichteten. Rückgänge in Europa (minus 3,4 Prozent) ...

