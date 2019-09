"Unwirtschaftlich und Unwirksam": Die Bundeswehr wird scharf kritisiert. Bei einem Ausbildungsprogramm für Flüchtlinge sei Geld verschwendet worden.

Der Bundesrechnungshof rügt einem "Spiegel"-Bericht zufolge ein Ausbildungsprojekt der Bundeswehr für syrische Flüchtlinge. In einem vertraulichen Bericht von Anfang August schreiben die Prüfer demnach, das von der damaligen Ministerin Ursula von der Leyen (CDU) angestoßene Ausbildungsprogramm sei "sowohl unwirtschaftlich als auch unwirksam" gewesen. In den Jahren 2016 und 2017 hätten 217 Flüchtlinge an vierwöchigen Schnupperkursen zu Themen wie Technik, Handwerk, Sanitätswesen teilgenommen. ...

