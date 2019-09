Den ersten Vortrag auf dem 23. Automobil-Kongress in Ludwigsburg hielt Wolf-Henning Scheider, CEO von ZF. Dabei zeigt er mit einem Schmunzeln auf den Lippen sehr deutlich auf, wie groß das Spannungsfeld im Bereich AD (Automatisiertes Fahren) ist: "Ich sage zu meinen Kollegen im Bereich AD, ihr seid gerade mein größtes Hobby", denn einerseits seien hier hohe Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe notwendig und andererseits stehe stets die Frage im Raum, wann denn der Return of Investment (ROI) komme. Es sei jetzt an der Zeit, die neue Art der Mobilität aktiv zu gestalten, denn es gehe darum, "die individuelle Mobilität … in einer neuen Form zu erhalten" - und dafür müsse sie "sauber, sicher, komfortabel und vor allem bezahlbar sein, bei Menschen und bei Gütern".

Dabei ist der Standpunkt des ZF-CEOs ganz klar: "Wir wissen alle, dass wir etwas verpassen würden, wenn wir da nicht mit Vollgas reingehen." Wie ZF unter diesen Rahmenbedingungen ohne klare Projektrechnungen und ohne direkt sichtbaren ROI agiert, das erläuterte er in seinem Vortrag zum Thema "Realistische Wege zum automatisierten Fahren."

Mit einer skalierbaren Plattform, die vom Pkw über Robotaxis, Ride-Hailing und Nutzfahrzeuge bis zu Off-Highway-Anwendungen reicht, geht ZF die Thematik an. Schlüsseltechnologie ist dabei die Digitalisierung mit dem Internet der Dinge. "Jedes Produkt von ZF wird in den nächsten Jahren connected sein - bis hin zum einfachen Querträger im Fahrzeug…" All das ließe sich nur mit Partnerschaften erzielen. So habe ZF beispielsweise seine skalierbare IoT-Cloud gemeinsam mit Microsoft aufgebaut, wobei die Azure-Cloud auch beim automatisierten Fahren zum Einsatz komme.

"Pkws sehen wir nicht als Level-4- oder Level-5-Fahrzeuge in den nächsten Jahren", stellt Wolf-Henning Scheider fest. "Pkws brauchen typischerweise eine gute Level-2+- Verfügbarkeit." ZFs neuster Versuchsträger namens ZF Copilot enthält beispielsweise neben der Rechenplattform Pro AI auf Nvidia-Basis auch ein Front-Imaging-Radar, vier Corner-Radare und acht Kameras. Das Fahrzeug biete "sämtliche Komfortmerkmale, die der Verbraucher schätzt" und nehme ihm viele Aufgaben ab, während der Fahrer allerdings noch auf die Straße blicken muss. Das Imaging-Radar erreiche eine Performance, die man bisher nur aus dem Lidarbereich kannte.

Level 2+ ist für ihn besonders wichtig, denn es ist "erstens bezahlbar für Privatleute und zweitens schaffen wir über die L2+-Funktion Vertrauen". L2+ sei "ein typisches Tool, um Verbraucher in den nächsten Jahren an Automatisierung zu gewöhnen und Vertrauen aufzubauen." ZF sei dabei "mit Mobileye auf der gesamten Euro-NCAP-Schiene unterwegs". Während ein Level-5-System Kosten von 70.000 bis 100.000 Dollar verursache, könne ein L2+-System "um den Faktor 100 oder 50 günstiger sein". Seine Schlussfolgerung: Vollautomatische Systeme "sind so teuer, dass sie in erster Linie für kommerziell eingesetzte Fahrzeuge geeignet sind." Zudem könnten L2+-Systeme dem Gesetzgeber beweisen, dass die Systeme wirklich gut funktionieren.

Für 2030 sieht ZF einen Marktanteil der Robotaxis (Level 4/5) von etwa 2 % und in jedem Fahrzeug ADAS-Funktionen, was auf Grund des zuvor erwähnten Faktor 100 gegenüber Level-2+-Systemen ein hochattraktives Segment darstelle. Und durch den Zukauf des Unternehmens 2Getthere sei ZF jetzt noch besser aufgestellt, zumal der große Schritt Richtung Vollautomatisierung zunächst über den Einsatz in abgegrenzten Bereichen erfolge, in denen auch die Validierung erfolge. Eines betont Wolf-Henning Scheider jedoch nochmals: "Für ZF sind Partnerschaften ganz wichtig… Auch ein fast 40-Milliarden-Konzern könnte sich das nicht alles aus eigener Kraft leisten."

Cloud First

Die Cloud ist einer der wesentlichen Trends, auch für den Automobilelektroniker, sagt Christoph Grote, Head of Electronics Development bei BMW. Analog zum automatisierten Fahren sind OEMs gut beraten, wenn sie sich frühzeitig über legen, wie sie das Ökosystem gestalten wollen. Zu groß sei hier die Gefahr, dass sie wie oft in der Vergangenheit in ein Thema hineinstolpern, viele eine völlig überzogene Vorstellung ihrer eigenen Rolle entwickeln und zu spät darüber nachdenken, wie die gemeinsamen Regeln in einem wachsenden Ökosystem aussehen.

Im Automobilbereich gebe es einen Block funktionaler Argumente für die Cloud, der stark wirkungsfixiert sei. Für viele Funktionen müssen Daten zentral zusammengeführt und auch aus der Zentrale heraus wieder verteilt werden. Außerdem lässt sich Intelligenz Cloud-basiert viel besser realisieren als Client-seitig, besonders wenn es um die Personalisierung von Funktionen geht. Auf der Cloudseite lassen sich Funktionen einfacher und besser weiterentwickeln sowie leichter pflegen. Deshalb müsse sich die Automobilindustrie fragen, welche Funktionen sie denn wirklich in die Cloud bringen wolle.

Ein großes Thema ist auch die Anbindung von Third-Party-Ökosystemen. Nutzer wollen in vielen ...

