EZB-Chef Draghi hat erneut die Geldschleusen geöffnet. Seine Nachfolgerin Lagarde droht ihn noch zu übertrumpfen - und könnte sogar Helikoptergeld auf alle Bürger regnen lassen. Was uns dann blüht.

Bevor Mario Draghi im März 2015 mit großem Tamtam den Neubau der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt einweihen konnte, musste er mit dem Hubschrauber eingeflogen werden. Auf den Straßen rund um den wuchtigen EZB-Turm herrschte Chaos. Demonstranten aus vielen Ländern Europas setzten Mülleimer, Autoreifen und Polizeiautos in Brand, um gegen die Geldpolitik der EZB zu protestieren, die sie für die Krise in der Euro-Zone verantwortlich machten.

Die große Entschuldung

Wenn Draghis Nachfolgerin Christine Lagarde in wenigen Wochen das Ruder bei der EZB übernimmt, könnte ein Hubschrauber der ganz neuen Art zum Einsatz kommen, diesmal im übertragenen Sinne: als Instrument der Geldpolitik - als "Geld-Helikopter", der Geld über Europas Bürger regnen lässt, um der Euro-Zone endlich das zu bescheren, was sich die EZB so sehr wünscht: mehr Inflation.

Dass die ehemalige Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Extremen zu denken und zu handeln bereit ist, verdeutlichte sie Anfang des Monats. Bei einer Fragestunde im Wirtschaftsausschuss des Europäischen Parlaments erklärte Lagarde, sie werde als EZB-Präsidentin "die gleiche Agilität" an den Tag legen wie Draghi. Ihr Vorgänger, bis November im Amt, hatte in der Euro-Krise einen Strauß neuer Instrumente entwickelt, um den Zusammenbruch der Währung zu vermeiden, etwa milliardenschwere Geldverleihgeschäfte an Banken und Ankäufe von Staats- und Unternehmensanleihen.Angesprochen auf neue geldpolitische Instrumente wie das Helikoptergeld, antwortete Lagarde lakonisch, sie könne nicht vorwegnehmen, wofür sich der EZB-Rat in Zukunft entscheide, wolle daher nichts ausschließen. Nun wird spekuliert, wie die EZB agiert, sollte die Euro-Zone in eine Rezession rutschen.Dass die Euro-Hüter sich mehr Wachstum und Inflation wünschen, betonen sie bei jeder Gelegenheit. Doch die Wahrheit ist größer: Wachstum und Inflation sind nur Zwischenziele - und was die EZB darüber hinaus anstrebt, ist etwas ganz anderes: Es geht ihr "darum, die hoffnungslos überschuldeten und sparmüden Regierungen zu entschulden", meint Thorsten Polleit, Chefvolkswirt der Degussa. Dafür muss der durchschnittliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...