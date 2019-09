Dass das automatisierte Fahren unter "Always-on"-Bedingungen eine Menge Herausforderungen bereithält, ist keine Überraschung. Beim Thema automatisiertes Fahren würden relativ schnell Äpfel mit Birnen verglichen, stellt Thomas Form, Head of Vehicle Technology and Mobility Experience bei Volkswagen, fest. Denn, so Form, die verschiedenen Stufen des automatisierten Fahrens wenden sich an unterschiedliche Kundengruppen und bedienen entsprechend divergierende Use-Cases und Märkte.

Während sich die Automomiestufen null bis drei, maximal bis vier, mit dem Versprechen von mehr Sicherheit und Komfort an Kunden wenden, die herkömmliche Mobilitätsmodelle leben, wird die Autonomiestufe fünf schon allein aufgrund ihrer fehlenden Bedienelemente auf Betreiber von Robotaxi-Flotten angestrebt, von Hightech-Companies wie Google oder Uber.

Die Hersteller konventioneller Fahrzeuge beschreiten den Weg zu höheren Leveln nach einem evolutionären Ansatz - "in Trippelschritten", wie Form sich ausdrückt. Einer der weniger bekannten Gründe: Die OEMs müssen bei allen Neuerungen im Bereich der Fahrerassistenzsysteme immer die Take-Rate, die Akzeptanz beim Kunden im Auge behalten. Zudem müssen die Systeme im "normalen" Auto überall funktionieren, während die vollautonomen Fahrzeuge der Hightech-Betreiber für ihr jeweils eng definiertes Einsatzfeld vorgesehen sind.

Es hapert bei der Validierung

Das ist nicht der einzige Grund für die langsame Gangart. Die Use Cases für das automatisierte Fahren gibt es - "wo es hapert ist die Technik, speziell beim Thema Verifikation / Validierung". Eine große Herausforderung dabei: Die Umfeldsensorik, die Hightech-Augen der Fahrzeuge. "Wir sind uns einig, dass die Einschränkungen der Technik noch Luft nach oben lassen," sagt Form. In diesem Segment werde sich aber in nächster Zeit vieles bewegen. Allerdings werde sich die Anzahl der Sensoren, die für eine lückenlose 360-Grad-Umfelderkennung benötigt werden, noch drastisch erhöhen.

Auch das Vernetzte Fahren hat noch seine Tücken, die es zu lösen gilt. "Es hilft uns bei Komfort und Effizienz, aber nicht bei der Sicherheit", so Form. Diese muss immer aus dem Auto selbst heraus kommen. "Es bringt nichts, auf die Infrastruktur zu warten. Die wartet nämlich immer, bis ein Feature in die Serie geht - Beispiel V2X. Die Liste der offenen Fragen ist lang. Beispielsweise weiß noch niemand, ob Robotertaxis letztendlich zu weniger oder etwa zu mehr Verkehr führen. Auch das Verhältnis zwischen solchen vollautonomen Fahrzeugen einerseits und Fußgängern und Radfahrern andererseits ist noch unklar. "Da sind noch dicke Bretter zu bohren", resümiert Form.

Online als neue Variable

Dass die Kooperation zwischen den Kulturen sich schwierig gestaltet, liegt für Fei Hao, CEO von Banma, auf der Hand. Um in China letztlich erfolgreich zu sein sei es wichtig, das tägliche Leben in dem Land zu verstehen: In China sind die Menschen von Internettechnologien umgeben und das messe sich nicht nur am Erfolg von Alibaba ...

