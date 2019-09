Der Brenninkmeijer-Clan plant überraschend den Börsengang seiner C&A-Modehäuser in Brasilien. Doch im Vorfeld kam einiges an die Öffentlichkeit, was die Familie lieber verdeckt gehalten hätte.

In Brasilien plant der für seine Verschwiegenheit bekannte Brenninkmeijer-Clan den Börsengang seiner C&A-Tochter. Der sollte möglichst unter dem Radar der Öffentlichkeit stattfinden: Für einen "vertraulichen IPO" hat die brasilianische Börsenaufsicht CVM seit Februar dieses Jahres gesetzlich die Möglichkeit geschaffen. Doch scheinbar war in der Börsenaufsicht noch nicht endgültig geregelt, ob unter dem Geheimhaltungsgebot schon die Tatsache des Börsengangs an sich oder nur das detaillierte Börsendokument zum Aktienlaunch fällt, das nur Eingeweihten zugängig sein soll.

Auf alle Fälle veröffentlichte die Börsenaufsicht Ende August ein zwölfseitiges Dokument zur geplanten Änderung der Rechtsnorm der brasilianischen C&A-Tochter, die von der Cofra-Holding kontrolliert wird. In der Holding mit Sitz im Schweizer Zug bündelt die Familie Brenninkmeijer ihre Beteiligungen an C&A und anderen Unternehmen. Der Börsengang ist eigentlich unerhört für die verschwiegene Familie. Denn seit der Gründung von C&A 1841 im niederländischen Sneek hat die Familie die Kontrolle über die Textilkette. Eine Beteiligung externer Investoren war bisher undenkbar.

Umso mehr dürfte die Indiskretion oder die Kommunikationsfehler mit der Börsenaufsicht die Eigentümerfamilie nun stören. Als eine Reporterin der brasilianischen Wirtschaftszeitung Valor Econômico ...

