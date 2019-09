Das Traditionsunternehmen Leica streicht rund 80 Stellen am Hauptsitz in Wetzlar. Betriebsbedingte Kündigungen sollen vermieden werden.

Leica reagiert mit einem Stellenabbau auf die Umbrüche in der Foto-Industrie. Der Kamerahersteller streiche rund 80 Arbeitsplätze am Hauptsitz im hessischen Wetzlar, teilte Leica am Freitag mit. Dabei will das Unternehmen sozialverträglich vorgehen: Mit dem ...

