Jetzt ist der Wendepunkt für die Hochvolumen-Anläufe in der Elektromobilität gegeben", sagte Peter Schiefer, Division President Automotive bei Infineon. Dies gehe ganz klar aus den Aussagen der OEMs hervor. 90 Prozent aller Innovationen im Auto kommen von der Elektronik und damit von den Halbleitern. Infineon möchte dabei intelligente, innovative und nachhaltige Mobilitätskonzepte anbieten, insbesondere in Anbetracht des stetig wachsenden Verkehrs und der damit einhergehenden Umweltbelastung. Hier komme ein großer Strukturwandel auf die Branche zu: Das Auto der Zukunft wird elektrisch und autonom fahren. Die Automobilbranche rechne damit, dass bis zum Jahr 2025 etwa drei Millionen Autos mit L3-Automatisierung verkauft würden.

Auch ist das Auto der Zukunft vernetzt, was viele neue Dienstleistungen ermöglicht, aber auch die Gefahr des unbefugten Zugriffs in sich trägt - als Konsequenz müsse höchster Wert auf Datensicherheit und Cybersecurity gelegt werden. Autos sollen sicher, sauber und smarter sein - und sauber sei hier das Stichwort: In immer mehr Regionen der Welt existieren feste Vorgaben bezüglich der CO2-Emissionen. Europa habe dabei die ambitioniertesten Ziele weltweit mit 59 g CO2/km im Jahr 2030. Auch aus diesem Grund werden sich Elektrofahrzeuge durchsetzen - bestes Beispiel dafür sei China, wo selbst heute schon viele, vor allem rein elektrische Fahrzeuge unterwegs sind und eine gut ausgebaute Infrastruktur existiert.

Schiefer vermutet, dass die Fahrzeughersteller in Europa sich nicht darauf verlassen können, dass der Verkauf rein elektrischer Fahrzeuge ausreicht, um die Verkaufszahlen zu halten. Deshalb gehe er davon aus, dass in den nächsten fünf bis sechs Jahren der Markt für Plugin-Hybride stark anziehen wird.

Erst in späteren Jahren sollte dann der Verkauf von rein elektrischen Fahrzeugen ausreichen, um die eigenen Marktziele zu erreichen. Die Euro 7 kommt im Jahr 2023 und es sei zu erwarten, dass es zu diesem Zeitpunkt nochmals zu einer großen Innovationswelle kommen wird. Perspektivisch werden Hersteller ab dann immer mehr Entwickler von den Verbrennungsmotoren abziehen und die Elektrofahrzeuge stärker fördern. So könnte es durchaus passieren, dass es schon im Jahr 2021 die letzten Designs für neue Verbrennergenerationen gibt.

Was der Elektromobilität zusätzlich Aufwind verschafft, sei die Prognose, dass sich bis zum Ende der 2020er Jahre die Preise der Batterien soweit verringert haben, dass eine Parität zum Verbrenner-Antriebsstrang besteht. Zusätzlich sorge die Elektromobilität dafür, dass Lärm und Abgase aus den Städten verschwinden.

Die Rolle der Leistungshalbleiter

Aber wie lässt sich Elektromobilität rein praktisch realisieren? Die Antwort ist: Leistungshalbleiter. Diese sind extrem wichtig entlang der kompletten Wertschöpfungskette. Diese beginnt bei der Energiegewinnung: hier sind Leistungshalbleiter in den Invertern der Wind- und Solarenergie und bei der Energieübertragung im Einsatz.

