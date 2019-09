NEL ASA ist in der vergangenen Woche bei der IAA nicht so gut zur Geltung gekommen, wie sich Analysten und auch das Unternehmen wohl erhofft hatten. Die Aktie jedenfalls zeigte keine besonderen Ausschläge. Noch nicht. Denn jetzt sprechen alle Vorzeichen für einen neuen Angriff. NEL ASA: Extrem stabil… Die Aktie selbst hat sich in der vergangenen Woche erstaunlich stabil auf hohem Niveau gehalten. Sie schaffte es über mehreren Tage, zwischen 73 und 74 Cent zu changieren und befindet sich damit durchgehend ... (Robert Sasse)

