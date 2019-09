Berlins Regulierungswut setzt deutschen Wohnimmobilienaktien zu. Bei einigen lohnt sich ein Investment aber - trotz Staatseingriffen. Wo sich Chancen bieten.

Spekulanten, die auf fallende Kurse wetten, lieben sie: deutsche Wohnimmobilienaktien. Und Berliner Politiker helfen ihnen kräftig. Als der Senat am 18. Juni beschließt, dass die Mieten in der Hauptstadt fünf Jahre lang nicht erhöht werden dürfen, setzen die Shortseller prompt auf einen Kurssturz. Auch Privatanleger kaufen kräftig Short-Papiere, meldet die Börse Stuttgart. Die Rechnung geht auf - die Aktie der Deutschen Wohnen etwa sackt von 42 bis auf 30 Euro ab. Berlins Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) setzt dann noch einen drauf, sie will die Mieten bei maximal acht Euro je Quadratmeter deckeln. Das hätte allein den Immobilienkonzern Vonovia 25 Millionen Euro im Jahr gekostet - und der ist kaum in Berlin vertreten.

Mittlerweile ist Lompscher zurückgerudert: Statt bei acht Euro soll die Obergrenze für Wohnungen mit Bad nun zwischen 5,00 Euro und 9,80 Euro je Quadratmeter eingezogen werden. Wer darunter liegt, darf die Miete erhöhen. Und Mieten über den Limits müssen nur gesenkt werden, wenn der Mieter mehr als 30 Prozent des Haushaltseinkommens für die Miete aufwendet.

Trotz der gelockerten Regeln bleibt der Berliner Mietendeckel ein großer Eingriff - und nicht der einzige am Wohnungsmarkt. Erst kürzlich wurde die Mietpreisbremse verlängert. Sie gilt in Hunderten Städten und Gemeinden deutschlandweit. Neue Mieten dürfen dort in der Regel maximal zehn Prozent über dem ortsüblichen Niveau liegen. Neubauten sind ausgenommen. Einige Großvermieter haben versucht, die Mietpreisbremse zu umgehen - mit wenig Erfolg. So bremste das Landgericht Berlin die Deutsche Wohnen aus, die mit zusätzlichen Klauseln in den Mietverträgen mehr kassieren wollte als erlaubt (66 S 45/18).

Wie sehr die Regulierung der Wohnungsmärkte prägt, zeigt sich an der Börse. Investoren achten bei Wohnimmobilienaktien zunehmend darauf, ob die Unternehmen frei agieren können - oder nur noch reagieren, auf strenge Regeln, moralischen Druck und öffentliche Empörung. Ein hoher Wohnungsanteil im hoch regulierten Berlin gilt als Makel. Noch immer strebt eine Initiative hier ein Volksbegehren für die Enteignung großer Wohnungskonzerne an. Die Aktie von Deutsche Wohnen steht besonders unter Druck (siehe Grafik); das Unternehmen hält 70 Prozent der Wohnungen in Berlin. Die Aktien der kaum oder nicht in Berlin vertretenen Vonovia und LEG Immobilien hingegen haben den Kursrutsch nach dem 18. Juni wieder ausgebügelt.Das zeigt auch: Bleiben größere politische Eingriffe aus, können Anleger schnell profitieren. Fundamental bleibt die Lage gut: In vielen Städten mangelt es ...

