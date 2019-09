Hunde zählen zu den größten Fleischfressern des Planeten - mit massiven Folgen für Umwelt und Klima. Ein Start-up verspricht nun die Lösung: veganes Hundefutter. Möglich macht's ein altbekannter Helfer aus der Bäckerei.

Ryan Bethencourt sitzt an einem Tisch und hält einen Löffel in der Hand. Vor ihm steht ein silberner Futternapf, bis oben hin voll mit braunen runden Bällchen: eine Portion Hundefutter. Bethencourt lächelt verschmitzt, taucht den Löffel in die Schüssel - und schiebt sich das Futter genüsslich in den Mund.

Der Werbeclip mit dem Mann, der Hundefutter isst, macht gerade im Internet die Runde. Bethencourt, 40 Jahre alt, ist Gründer des Start-ups Wild Earth aus Berkeley bei San Francisco. Seit vergangenem August gibt es das Produkt, an dem die Kalifornier seit zwei Jahren mit moderner Biotechnologie gearbeitet haben - und das die Ernährung von Haustieren revolutionieren soll: ein Hundefutter, frei von Fleisch.

"Das Futter, das wir typischerweise unseren Hunden geben, ist schlecht für die Umwelt, oft nicht gut für die Gesundheit der Hunde und ethisch bedenklich", sagt Bethencourt. "Wir denken, dass wir es besser machen können." Für Fiffis Frühstück, ist Bethencourt sicher, müsse bald kein Tier mehr sterben. Namhafte Investoren hat er schon überzeugt und 16 Millionen Dollar eingesammelt, unter anderem von PayPal-Milliardär Peter Thiel und dem Tierfutterhersteller Mars.

Ökologischer Pfotenabdruck

Damit schließt sich Wild Earth dem Trend an, Tiere aus der Nahrungskette des Menschen auszuklinken. Start-ups wie Beyond Meat oder Perfect Day machen Furore mit pflanzenbasierten Burgern ...

