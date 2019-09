Anleger hoffen, dass in der nächsten Woche auf das Maßnahmenpaket der EZB eine Zinssenkung der US-Notenbank folgt. Aber nicht nur die Fed steht im Fokus.

Nach dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) warten die Anleger in der nächsten Woche auf die Entscheidung der US-Notenbank Fed. Experten rechnen damit, dass es am kommenden Mittwoch auch in den USA zu weiteren geldpolitischen Lockerungen kommen wird.

Hierzulande haben die von der EZB beschlossenen Maßnahmen zum Wochenschluss für eine positive Stimmung an den Aktienmärkten geführt. Der Dax näherte sich am Freitag sogar der Marke von 12.500 Punkten.

Eine Zinssenkung durch die Fed um einen viertel Prozentpunkt gilt unter Investoren als sehr wahrscheinlich. Der Leitzinskorridor stünde dann bei 1,75 Prozent bis 2,00 Prozent. US-Präsident Donald Trump hat bereits versucht Druck auf die Fed aufzubauen.

Nach dem EZB-Entscheid twitterte er: "Sie versuchen und schaffen es, den Euro gegen den SEHR starken Dollar abzuwerten, was den US-Exporten schadet… und die Fed sitzt und sitzt und sitzt." Die Europäer würden "dafür bezahlt, Geld zu leihen", kritisierte er, "während wir Zinsen zahlen!" Bereits zuvor hatte er per Twitter gefordert, die Fed solle die Leitzinsen auf Null oder niedriger reduzieren.

Gleichwohl: Forderungen nach einer so kräftigen Senkung der Leitzinsen dürfte die US-Notenbank nicht nachkommen, meint Commerzbank-Ökonom Bernd Weidensteiner. Schließlich habe sie in den letzten 30 Jahren große Schritte von 50 Basispunkten oder mehr nur im Umfeld großer Krisen getan - zuletzt zwischen 2007 und 2008. Er gehe aber davon aus, dass die Fed in jeder der verbleibenden Sitzungen in diesem Jahr die Leitzinsen um jeweils 25 Basispunkte senkt.

Am kommenden Donnerstag stehen dann auch noch die Zinsentscheide der Bank of Japan und der Bank of England an. In Japan sei ebenfalls mit zusätzlichen Maßnahmen zu rechnen, meint DZ Bank-Analyst Sören Hettler: "Die Bank of England dürfte wenig Lust verspüren, geldpolitisches Pulver zu verschießen, ohne Klarheit über die weitere Entwicklung beim EU-Austritt des Landes zu haben". Der Brexit bleibt damit bei Anlegern ...

