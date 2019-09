Die Aktie von EON steht vor einem großen Comeback. Der Wert legte auch in der abgelaufenen Woche klar zu und schaffte damit den Turnaround, der nach einem Minus von 15 % innerhalb von drei Monaten dringend benötigt wurde. Dabei gab es interessante Neuigkeiten, die teils in den Medien untergegangen sind. Spektakulärer Personalwechsel So gab EON in der vergangenen Woche bekannt, dass Katherina Reiche eine "der größten und wichtigsten operativen Einheiten" übernehmen und leiten wird. Sie soll, so eine ... (Robert Sasse)

