Unternehmen wie Flaschenpost, Durstexpress und Durststrecke wollen den Getränkehandel digital revolutionieren. Von Investoren kassieren sie Millionen. Aber die Mitarbeiter machen ihnen gewaltig Probleme.

Menkam S. sitzt in einem Kleintransporter voller Getränkekisten und kämpft mit der Technik. Ungeduldig wartet der Student darauf, dass der Bildschirm des Geräts auf seinen Knien den Namen und die Adresse des nächsten Kunden ausspuckt. Schließlich verspricht sein Berliner Arbeitgeber Durstexpress seinen Kunden, dass die ihre Kisten innerhalb von zwei Stunden nach der Onlinebestellung erhalten. Menkam kann das Versprechen an diesem Tag jedoch nicht halten. Denn auf seinem Taschencomputer passiert eine halbe Stunde lang gar nichts. Damit verzögern sich auch die weiteren Lieferungen.

Und so stockt auch die nächste technologische Revolution von Handel und Warentransport. Seit Jahrzehnten schon karren viele lokale Getränkemärkte Kästen voller Bier, Saft und Sprudelwasser zu Stammkunden, die dafür allenfalls einen bescheidenen Aufpreis zahlen. Wegen des Hypes um die Digitalisierung gilt jedoch nun auch das bislang ausnehmend unspektakuläre Geschäft auf einmal als potenzieller Milliardenmarkt, den eine ganze Reihe von Konzerntöchtern und Start-ups mit Millionenbudgets und riesigen Lagerhallen erobern will.

Von Berlin aus will das zur Oetker-Tochter Radeberger gehörende Unternehmen Durstexpress den Markt aufrollen, in Köln hat das Start-up Durststrecke Ähnliches vor. Von Münster aus ist der 2016 nach einem Fehlstart neu aufgestellte Lieferdienst Flaschenpost mittlerweile in etliche deutsche Städte expandiert. Auch bei Handelsriesen wie Rewe gehören die Getränke zum Ausliefer-Sortiment. Dabei gleichen sich die Versprechen der disruptiven Getränkezusteller mitunter aufs Wort. Kunden sollen ganz einfach mit wenigen Tipps auf den Handybildschirm bestellen, die Preise kaum über denen im Supermarkt liegen und die Kisten binnen Kurzem vor der Tür stehen - und zwar auch dann, wenn sich diese im sechsten Stock eines Altbaus befindet.

Zehn Kisten für den fünften Stock

Was für die Kunden komfortabel ist, bedeutet für die Fahrer oft eine üble Plackerei - und wird damit zum Hindernis für die Expansionspläne der digitalen Angreifer. Wie viele Unternehmen der Plattformökonomie setzen sie auf eine Vielzahl niedrig qualifizierter und damit günstiger Arbeitskräfte. Die aber sind knapp. Wer einen Führerschein hat und einen Aushilfsjob sucht, fährt lieber Pakete für Amazon oder Essen für Lieferando aus, als Getränkekisten durch die Gegend zu wuchten. Flaschenpost sieht bei Zustellern deshalb einen "totalen Nachfragemarkt", Durstexpress spricht von einem "grassierenden Fahrermangel". Auf fast allen Lieferfahrzeugen der Unternehmen werben Anzeigen um Mitarbeiter.

Menkam hat sein Ziel, einen Essensladen in Berlin-Friedrichshain, mit gehöriger Verspätung erreicht. Seinen Job bei Durstexpress findet er grundsätzlich in Ordnung. "Ich bin flexibel und kann selbst bestimmen, wann und wie oft ich fahren will", sagt er. Auch der Stundenlohn von 12,50 Euro sei für Berlin ...

