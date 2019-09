Werden Maschinen den Menschen und seine Arbeit überflüssig machen? Wie in der ersten und zweiten Industriellen Revolution wird es auch bei der dritten, der Computer-Revolution, schmerzhafte Anpassungen geben.

Carl Benedikt Frey ist ein schwedisch-deutscher Ökonom und Wirtschaftshistoriker. Er lehrt und forscht an der Oxford University. Sein aktuelles Buch "The Technology Trap" erscheint im kommenden Jahr auf Deutsch.

Technologischer Wandel und mit ihm einhergehende Veränderungen von Arbeitsplätzen und Aufgaben haben regelmäßig zu sozialen Unruhen geführt. Manchmal gar zu einem Rückschlag gegen die Technologie selbst. Das Zeitalter der Automatisierung, das mit der Computerrevolution in den Achtzigerjahren begann, ähnelt da in vielen Zügen der Industriellen Revolution, in der die mechanisierte Fabrik die Handwerker mittleren Einkommens in großer Zahl ersetzte.

Damals glichen die Löhne, die die Arbeiter in den Industriestädten mit nach Hause nahmen, die schmutzigen und ungesunden Bedingungen, unter denen die Menschen lebten und arbeiteten, kaum aus. Obwohl die Produktion expandierte, fanden die Gewinne aus dem Wachstum nicht ihren Weg in die Taschen der Mehrheit der Mitarbeiter. Die Reallöhne stagnierten oder fielen sogar teilweise. Das Einzige, was die Arbeiter sahen, war die Anzahl der Stunden, die sie in den "dunklen, satanischen Mühlen" verbrachten. Die Gewinne des Fortschritts indes gingen überwiegend an die Industriellen, die ihre Rate verdoppeln konnten.

Diese Ungleichheit hatte ihren Preis: Die durchschnittliche Menge an Lebensmitteln, die in Großbritannien während der Industriellen Revolution konsumiert wurden, stieg erst spät, nämlich in den 1840er Jahren, an. Und so waren die Ludditen, die damals gegen die mechanisierte Fabrik kämpften, keine irrationalen Feinde des Fortschritts. Sondern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...