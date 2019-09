Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Swiss Re -0,19% auf 103,05, davor 9 Tage im Plus (8,5% Zuwachs von 95,16 auf 103,25), Uniqa -0,29% auf 8,48, davor 7 Tage im Plus (5,33% Zuwachs von 8,07 auf 8,51), GEA Group -0,7% auf 26,97, davor 7 Tage im Plus (14,12% Zuwachs von 23,8 auf 27,16), Fitbit -1,32% auf 3,75, davor 7 Tage im Plus (27,52% Zuwachs von 2,98 auf 3,8), Aixtron -0,68% auf 10,27, davor 7 Tage im Plus (17,05% Zuwachs von 8,83 auf 10,34), Intel -0,89% auf 52,54, davor 7 Tage im Plus (12,84% Zuwachs von 46,98 auf 53,01), 3D Systems 0% auf 8,49, davor 7 Tage im Plus (22,69% Zuwachs von 6,92 auf 8,49), Münchener Rück -0,09% auf 230,1, davor 7 Tage im Plus (4,82% Zuwachs von 219,7 auf 230,3), Zurich Insurance -0,39% auf 380,5, davor 7 Tage im Plus (7,88% Zuwachs von 354,1 ...

