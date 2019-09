Der Daimler-Aktie konnte in der vergangenen Woche ihren Anstieg weiter fortsetzten. Das durch den Anstieg über die 50-Tagelinie bei 45,20 Euro generierte Kaufsignal konnte damit bestätigt werden. Nun nähert sich die Aktie der runden Marke von 50,00 Euro. Diese hat es durchaus in sich, denn hier wurden am 20. Juni, 1. Juli und 24. Juli drei Anstiege gestoppt und neue Abwärtsbewegungen eingeleitet. Mit der Möglichkeit, dass es auch jetzt wieder so kommt, muss durchaus gerechnet werden. Im diesem Fall ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...