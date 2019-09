Ein Drohnenangriff aus dem Jemen zerstört Teile der größten Ölraffinerie Saudi-Arabiens. Die Ölproduktion bricht bis auf weiteres um die Hälfte ein. Auch die Börsenkurse des Königreiches reagieren deutlich.

Nach verheerenden Drohnenangriffen auf die größte Ölraffinerie Saudi-Arabiens haben Aktien in dem Königreich deutlich an Wert verloren. Der Hauptindex des Landes fiel zur Markteröffnung am Sonntag um 2,3 Prozent. Auch andere Börsenplätze am Persischen Golf gaben nach. So fiel der wichtigste Index in Kuwait um 1,1 Prozent, in Dubai waren es 0,8 Prozent.

Die Angriffe haben nach offiziellen Angaben aus Riad zu einem Einbruch der Produktionsmenge geführt. Die Ölproduktion sei infolge der "terroristischen Attacken" um 5,7 Millionen Barrel auf etwa die Hälfte des üblichen Volumens zurückgegangen, berichtete die staatliche saudische Nachrichtenagentur SPA unter Berufung ...

