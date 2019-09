Millionen Menschen nutzen die Dienste von Techkonzernen wie Amazon und Google. Daran ändern auch immer neue Datenskandale wenig. Wie also entsteht Vertrauen in der digitalen Welt?

Eigentlich wollte Martin Schneider nur wissen, welche Daten der Onlinehändler Amazon über ihn gesammelt hatte. Also schrieb er Ende vergangenen Jahres eine E-Mail an den US-Konzern. Und der lieferte, insgesamt 1700 Datensätze. Nur 50 davon betrafen Schneider. In den restlichen Dateien befanden sich Aufnahmen des Sprachassistenten Echo - den Schneider gar nicht verwendete. So war er plötzlich im Besitz Tausender intimster Tonaufnahmen aus fremden Wohnzimmern, Schlafräumen, Toiletten. Schneider heißt in Wahrheit anders - und gab sich den Allerweltsnamen, als er die Angelegenheit in der Computerzeitschrift "c't" öffentlich machte und so demonstrierte, wie schlampig der Datenschutz in der digitalen Welt gehandhabt wird.

Er warf damit auch eine Frage auf, die sich mit jedem weiteren Datenskandal drängender stellt: Wenn Tausende der sensibelsten Daten, über die Amazon verfügt, allein durch eine Unachtsamkeit in die falschen Hände geraten, wie kann es da sein, dass Millionen Menschen die Dienste des US-Unternehmens nutzen?

Eine Ausnahme ist Amazon schließlich keinesfalls: Fast wöchentlich wird ein neuer Fall enthüllt, der zeigt, wie sorglos gerade Unternehmen, die mit dem massenhaften Sammeln und der klugen Analyse von Daten groß geworden sind, den Schutz dieser Daten handhaben. Mal sind Millionen Telefonnummern von Nutzern frei zugänglich (Facebook), mal werden die Sprachaufnahmen der Nutzer von Mitarbeitern abgehört und ausgewertet (Google, Amazon), mal verschaffen sich Kriminelle Zugang zu E-Mail-Konten (Microsoft). Und gerade erst wurde bekannt, dass in China reihenweise iPhones gehackt und Nachrichten, Fotos sowie hinterlegte Passwörter gestohlen wurden. Dabei galt ausgerechnet Apples mobiles Betriebssystem dank eines in sich geschlossenen Systems unter IT-Experten bislang als ziemlich sicher.

In jeder anderen Branche hätten solche Skandale das Vertrauen der Kundschaft vermutlich längst ruiniert. Doch in der digitalen Welt scheint es unerschütterlich, wie das paradoxe Verhältnis der Menschen zu Amazons Sprachassistenten Echo zeigt: In Umfragen geben Nutzer zwar zu Protokoll, dass ihnen beim Umgang mit Sprachassistenten die Sicherheit ihrer Daten die größte Sorge bereite. Und kein anderes Gerät, weder Apples Siri noch Google Home, fällt dabei immer wieder mit so offensichtlichen Mängeln auf. Trotzdem: Keinem Technologiekonzern vertrauen die Menschen mehr als Amazon. Die Universitäten Georgetown und New York befragten kürzlich US-Bürger, welchen Institutionen in ihrer Heimat sie am meisten vertrauen. Direkt hinter dem Militär folgt dort Amazon. Auf Platz drei liegt Google - noch vor der Polizei oder dem FBI und mit weitem Abstand zu den Banken, die allesamt sorgsamer mit den Daten ihrer Kunden und Bürger umgehen als jeder der großen Techkonzerne.

Schwindende Kontrolle

Dass die Konzerne dieses Vertrauen auch missbrauchen, um ihre Marktmacht zu zementieren, macht die Sache noch brisanter: Je mehr Informationen sie sammeln, desto besser können sie ihre Dienste, aber auch Anzeigen auf die Bedürfnisse der Menschen anpassen - und desto schneller verdrängen sie Rivalen, sodass Verbraucher am Ende gar keine Alternativen mehr haben, wenn sie sich nach einer anderen Suchmaschine, einem anderen sozialen Netzwerk oder einem anderen Onlinehändler umsehen. Gerade haben sich die Staatsanwälte fast aller US-Bundesstaaten für Kartellermittlungen gegen Google zusammengetan. Kurz zuvor hatte eine von New Yorks Generalstaatsanwältin angeführte Allianz von acht Bundesstaaten und Washington D. C. eine Wettbewerbsprüfung gegen Facebook angekündigt.

Die Beziehung zwischen den schillernden Unternehmen der digitalen Welt und ...

