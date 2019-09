Über 2050 Fälle von "anlassloser Waffenruhe-Verletzungen" habe Pakistan Indien zufolge bereits verursacht. Dabei seien mehrere Inder getötet worden.

Indien zufolge hat Pakistan in diesem Jahr schon mehr als 2000 Mal gegen die Waffenruhe an der Grenze der umstrittenen Kaschmir-Region verstoßen. In einer Erklärung an diesem Sonntag warf das indische Außenministerium dem verfeindeten Nachbarstaat über 2050 Fälle von "anlasslosen Waffenruhe-Verletzungen" an der sogenannten Kontrolllinie vor, die Kaschmir in eine pakistanisch und eine indisch kontrollierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...