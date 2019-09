Mit dem Einstieg des Finanzinvestors KKR wird Springer noch stärker auf seine Kosten schauen. Von den Umbaumaßnahmen werden auch Arbeitsplätze betroffen sein.

Nach dem Einstieg des Finanzinvestors KKR hat Springer-Chef Mathias Döpfner einen Stellenabbau angekündigt, den Umfang aber offengelassen. "In Summe werden wir Arbeitsplätze abbauen", sagte Döpfner der "Süddeutschen Zeitung" in einem gemeinsamen Interview mit der Anteilseignerin Friede Springer und dem KKR-Europachef Johannes Huth. Bereits in der Vergangenheit habe Springer immer wieder restrukturiert und Kosten angepasst.

Allerdings habe es dabei die Limitierung gegeben, dass die Kosten für die Veränderung nicht zu hoch sein durften, um nicht das nächste Quartalsergebnis zu verderben, sagte Döpfner. Daher hätten die Maßnahmen scheibchenweise und über einen längeren Zeitraum durchgeführt werden müssen.

"Jetzt können wir alles, was sinnvoll ist, schneller ...

