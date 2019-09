Die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen könnte in den kommenden Wochen nach Meinung von Analysten durch die Decke gehen. Jetzt steht der Wert bereits bei einem Plus von gut 41 % innerhalb eines Monats. Dabei würde die Aktie jetzt zu einem Durchmarsch angesetzt haben, der nach Meinung von Bankanalysten sogar noch zu deutlich höheren Kursen führen sollte. Der aktuelle Wert sollte auf 1,45 Euro steigen können, so die durchschnittlichen Schätzungen. Dies würde einem Plus in Höhe von 17 % entsprechen, ... (Frank Holbaum)

