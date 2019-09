Vorstände und Aufsichtsräte verdienen mit Aktien ihrer Konzerne oft Millionen. Eine Auswertung von über 3000 Käufen aus zehn Jahren zeigt, welche prominenten Manager Anleger im Blick haben sollten.

Viel Freude hatte Christian Sewing noch nicht mit seinen Aktien. Immer wieder bekam er Papiere der Deutschen Bank zugeteilt, erst als Vorstand, jetzt als Vorstandschef, automatisch aus Boni-Programmen, die die Investmentbanker um Exbankchef Anshu Jain und dessen Nachfolger ausgehandelt hatten. Wer nicht, wie Jain und Co., schnell wieder Kasse machte, sah seine Papiergewinne dahinschmelzen. Die leidgeprüften Aktionäre wissen: Der Kurs des von Investmentbankern fachgerecht ausgeweideten Geldhauses notiert mehr als 90 Prozent unter seinem Hoch.

Sewing, der versucht, der orientierungslosen Bank eine Strategie zu verpassen, will Vertrauen signalisieren. Seit Kurzem wartet er nicht mehr auf automatische Zuteilungen aus Bonusprogrammen, sondern nimmt aktiv eigenes Geld in die Hand. Bis Ende Dezember 2022 will er monatlich 15 Prozent seiner Vorstandsvergütung in Aktien der Bank investieren: 40 Monate lang, gut 20.000 Euro pro Monat. Schon Ende Juli hatte Sewing knapp 3200 Papiere zum Kurs von 6,85 Euro erworben, jetzt, im September kaufte er noch einmal 3365 Aktien zu 6,58 Euro. Mit diesem bisher letzten Geschäft liegt er immerhin schon elf Prozent im Plus. Aber gibt Sewing damit Anlegern ein Signal zum Einstieg? Taugen derartige Geschäfte von Vorständen oder Aufsichtsräten als Indikator?

Positive Insider-Geschäfte

Grundsätzlich gilt: Es ist positiv, auch für Aktionäre, wenn Manager sich finanziell zu ihrem Unternehmen bekennen. Und viele dürften auch ein Gespür dafür entwickelt haben, wie sich ihr Unternehmen in der nächsten Zeit entwickelt. Sie dürfen aber nicht handeln, wenn sie etwas wissen, das den Kurs beeinflussen könnte. Das wären verbotene Insidergeschäfte.

Um dem aus dem Weg zu gehen, kauft Sewing deshalb automatisch, unabhängig davon, wie es bei der Deutschen Bank läuft. Mehr als grundsätzlichen Optimismus zu den Aussichten der Bank signalisieren seine Käufe also nicht.

In vielen anderen Fällen aber lässt sich nachweisen, dass Vorstände und Aufsichtsräte ein gutes Timing für Investitionen in Aktien ihrer Konzerne haben. Die WirtschaftsWoche hat dazu rund 3000 Geschäfte von Führungskräften der Dax-Unternehmen ausgewertet. Auch Anleger können die Deals verfolgen: Unternehmen müssen Daten dazu auf ihren Webseiten veröffentlichen, Finanzportale sammeln und verbreiten sie.

Nicht bei allen Deals ist klar, ob Manager die volle Kaufsumme eingezahlt haben - oder ob sie Aktien automatisch bekamen, wie oft bei der Deutschen Bank. Zum Teil können sie automatische Zuteilungen auch noch mit eigenen Käufen veredeln, beim Chemiker BASF etwa.

Da die Unternehmen selbst oft keine Angaben dazu machen, wie viel Geld ihre Manager tatsächlich in die Hand genommen haben, nutzten wir Erfahrungswerte. Wenn zum Beispiel alle Vorstände eines Konzerns am selben Tag eine ähnliche Zahl an Aktien bekamen, wurde dies als automatische Zuteilung bewertet - und eliminiert. Gewertet wurden auch nur Käufe, unterstellt wurde also, dass Manager - und Anleger, die ihnen folgen - die Aktien langfristig halten. Verkäufe sind kein guter Indikator: Wer Aktien verkauft, kann dies auch tun, weil er schlicht Geld braucht. ...

