Der Dax dürfte zu Wochenbeginn seine Gewinnserie beenden. Anleger blicken vor allem auf die Entwicklungen am Ölmarkt. Auch Osram steht wieder im Fokus.

Kann der Dax seinen Höhenflug aufrechterhalten? Die Zeichen dafür stehen nicht besonders gut. Zum Start in die neue Handelswoche tendiert der deutsche Leitindex vorbörslich auf außerbörslichen Handelsplattformen im Minus. Dabei war der Dax bis zuletzt nicht zu bremsen. Am vergangenen Freitag schloss der Dax den achten Tag in Folge mit 12.468 Punkten im Plus - und war gar in Richtung Jahreshoch unterwegs. Analysten hatten bereits jedoch bereits erwartet, dass es zu einer Korrektur der Kursgewinne kommt.

Übers Wochenende verkomplizierte sich das globale Marktgeschehen abermals. Zum einen ist die Ölproduktion Saudi-Arabiens nach einem Drohnenangriff auf Anlagen von Saudi Aramco - dem größten Ölförderer der Welt - gestört. Die dadurch entstandene Verknappung des weltweiten Ölangebots führte zu einem kräftigen Preisanstieg.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent verteuerte sich um zehn Prozent auf 66,51 Dollar, ein Barrel US-Leitöl um neun Prozent auf 59,96 Dollar. Der Ölpreis liegt damit auf einem Sechs-Monats-Hoch. Asiatische Energiekonzerne profitieren davon. Ihre Aktien legten in der Folge um bis zu vier Prozent zu.

Zum anderen erlaubt die Welthandelsorganisation den USA, Strafzölle gegen die EU wegen ihrer Subventionen des Flugzeugherstelles Airbus zu verhängen. Die Beihilfen seien nämlich unrechtmäßig, urteilt die WTO. Bislang erhoben die USA keine Zölle. Doch das angestrebte Handelsabkommen mit der EU droht dadurch torpediert zu werden.

An diesem Montag steht auch mal wieder der Brexit im Fokus der Anleger. Premierminister Boris Johnson ist zu besuch bei EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker. Seine Mission: ein Deal. Johnson will die EU zu Zugeständnissen bringen und verstreut Optimismus, doch Juncker zeigt sich weniger enthusiastisch. Ein Durchbruch wird sich wohl nicht abzeichnen - obwohl die Zeit drängt.

Auch geht der Wettbewerb um den Lichtkonzern Osram in die nächste Runde. Aller Voraussicht nach wird die Unternehmensspitze zur Offerte des Sensortechnikherstellers ASM Stellung beziehen. Was an diesem Monat die Märkte bewegt:

