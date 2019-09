Die Aktie von Wirecard kann zum Wochenauftakt eines der besten Investments überhaupt werden. In der vergangenen Woche hatte das Unternehmen einige wichtige Informationen für den Markt bereitgestellt. Unter anderem hat Wirecard eine Anleihe im Volumen von 500 Millionen Euro platziert, die doppelt überzeichnet war. Der Markt vertraut dem Unternehmen also sein Geld an. Dies ist die wichtigste Botschaft. Die zweitwichtigste Botschaft: Zuletzt ist die Aktie noch kurz vor dem Wochenstart bei Lang&Schwarz ... (Robert Sasse)

