Der starke Anstieg des Ölpreises nach einem Angriff auf die größte Erdöl-Raffinerie in Saudi-Arabien dürfte am Montag die jüngste Rallye am Aktienmarkt erst einmal beenden. Der X-DAX +0,47% als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte vor Xetra-Handelsstart ein Minus von 0,7 Prozent auf 12.380 Punkte. Damit endet die Serie von acht Handelstagen mit Gewinnen, in denen der DAX knapp fünf ...

