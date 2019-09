Auch am letzten Tag der Woche konnte die europäischen Börsen zulegen, der EuroStoxx 50 konnte das positive Momentum nutzen und ein Plus von 0,3% erreichen, nach dem zögerlichen Beginn bedeutete das auf Wochensicht einen Zuwachs von 1,6%. Auch in Paris gab es eine 0,2% höhere Schlussnotierung beim Leitindex, in London ging es 0,3% nach oben, am stärksten war der Markt in Deutschland wo es einen Aufschlag von 0,5% zu verzeichnen gab. Die positive Stimmung nach der EZB-Entscheidung hielt weiter an und liess die Anleger ihre Aktienpositionen erhöhen. Es waren erneut die Bankaktien, die mit einem Tagesplus von 2,7% den stärksten Sektor bildeten, die erwarteten positiven Auswirkungen durch die Anleihenkäufe überstrahlten die negativen ...

