Die Woche begann mit einem positiven Ausblick auf den DAX mit der Erwartung diese Woche die 12.400 zu knacken.

Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) bot unserer Ansicht die besten Voraussetzungen nach Überwinden des Widerstands in der Vorwoche bei 155,00 EUR weiter in Richtung alter Allzeithochs zu gehen, die bei knapp unter 200,00 EUR lagen.

HIER: Wirecard AG Richtung Allzeithoch? - kostenlose Analyse für den Anleger. Klappen die 200,00 EURO in kurzer Frist?

Während der DAX sich am Montag im leichten Plus hielt und somit die Prognosen für die Woche stützte (Ziel: 12.400), gab es am Montag wenige Daten oder News. Interessant war vielleicht noch, dass sich die kleine Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89 frisches Geld holte, um ihre Nachrüstpakete für VW und Daimler Diesel vorzufinanzieren und gleichzeitig gabs Unterstützung von der Umweltministerin NRW für Baumots Lössungspakete. Hier könnte ein interessanter Nischenwert eine erfolgreiche Welle reiten. Ein Kleiner schafft, was die Multis als unmöglich bezeichnen.

Für Dienstag erwartete man einen relativ erignislosen Handelstag ohne große Ausschläge, USA hatte uneinheitlich geschlossen und auch in Asien gab es keine großen Bewegungen. Trotz Rezessionssorgen kaufen die Anleger in Deutschland und überwinden im Handelsverlauf sogar den wichtigen Widerstand bei 12.216 Punkten und der DAX schließt oberhalb dieser Marke. Bei den Kursverlierern ...

