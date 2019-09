Nach den Drohnen-Angriffen auf zwei Öl-Raffinerien in Saudi-Arabien blicken alle auf den Ölpreis. Der ist zu Handelsbeginn stark gestiegen - mit möglicherweise gravierenden Spätfolgen für Europa.

Fast senkrecht zeigt sie nach oben, die Linie, die den Ölpreis nach Handelsbeginn am Montagmorgen abbildet. Von Freitag auf Montag ist der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte Brent um zeitweise 20 Prozent gestiegen, um dann wieder etwas zu fallen. Am Vormittag stabilisierte sich der Preis bei gut 66 Dollar gegenüber 60 Dollar am Freitag.

Es ist der höchste Kurssprung seit 1991 - und kommt doch nicht überraschend, nachdem am Wochenende die größte Öl-Raffinerie Saudi-Arabiens Ziel eines Drohnen-Angriffs wurde. Immerhin produzieren sie fünf Prozent des weltweit gehandelten Öls.

Die Frage ist nun, wie sich der Preis weiter entwickeln wird - und welche Auswirkungen der gestiegene Ölpreis auf die Wirtschaft hat.

Andere Öl-fördernde Länder wie die USA haben bereits angekündigt, ihre Fördermenge hochzufahren. Ohnehin war das Problem zuletzt nicht Öl-Knappheit, sondern eher ein Überfluss des Rohstoffs. Der sorgte dafür, dass der Preis immer weiter fiel, bis sich die ölfördernden Staaten im Rahmen der Opec darauf einigten, die Fördermenge künstlich gering zu halten. Diesen Entschluss könnten sie nun aufheben. Die USA waren ohnehin nie Teil des Künstliche-Knappheit-Deals ...

Den vollständigen Artikel lesen ...