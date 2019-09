John Cryan tritt die Nachfolge von Ian Livingston an. Der ehemalige Deutsche-Bank-Chef passe gut zu der Unternehmenskultur des Hedgefonds Man.

Der ehemalige Deutsche-Bank-Chef John Cryan wird Verwaltungsratschef des britischen Hedgefonds Man Group. Cryan werde sein Amt am 1. Januar antreten, teilte die Man Group am Montag mit. Cryan, der im April 2018 seinen Posten als Deutsche-Bank-Chef nach knapp drei Jahren räumen musste, gehört dem Man-Verwaltungsrat bereits seit Januar 2015 an.

Durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...