Die Produktgruppe Rohrbündel-verdampfer und -verflüssiger für Klima- und Kälteanwendungen wurde bis Mai 2019 im Werk von Alfa Laval im italienischen Alonte für Bitzer gefertigt. Seitdem wurde die Produktion nach und nach in das Werk für Bitzer "HEXPV" (Wärmeübertrager und Druckbehälter) in Deutschland verlegt, das kürzlich einen Meilenstein verzeichnete: Im Juli 2019 wurde der erste neue Verflüssiger von Bitzer in Rottenburg-Hailfingen gefertigt und an einen Kunden ausgeliefert.

Seit Anfang Juli 2019 werden alle "CRF"-, "CXP"-, "CXPM"- und "McDEW"-Verflüssiger nicht mehr in Alonte, sondern im Werk ...

