Das in Wien ansässige Fintech Bitpanda verstärkt sein Management-Team um den Chief Financial Officer Peter Grausgruber. Grausgruber war sechs Jahre lang beim österreichischen Mineralölkonzern OMV tätig, zuletzt drei Jahre als Leiter der Strategie in der Upstream Division des Unternehmens. Bitpanda zählt 154 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus 34 Nationen, die im Hauptquartier des Unternehmens in Wien beschäftigt sind. Als Broker, der den einfachen Kauf und Verkauf von Kryptowährungen ermöglicht, hat Bitpanda eine Million Kunden. Unlängst wurde mit der Bitpanda Global Exchange das erste globale Produkt auf den Markt gebracht. Im Zuge eines Initial Exchange Offering (IEO) verkaufte Bitpanda Token im Wert von 43,6 Millionen Euro. Im April ...

