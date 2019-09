Der Automanager übernimmt die Funktion, die zuvor EX-BMW-Chef Krüger innehatte. Oliver Zipse, der aktuelle CEO der Münchner, rückt in der Vorstand auf.

Der neue BMW-Chef Oliver Zipse rückt in den Vorstand des Branchenverbandes VDA ein. Das teilte der Verband der Automobilindustrie am Montag in Berlin mit.

Daimler-Chef Ola Källenius sei in das Präsidium des Verbandes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...