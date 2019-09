DAX - Downgap und Ölpreisexplosion

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der Drohnenangriff auf die größte Ölverarbeitungsanlage der Welt in Saudi Arabien am Samstag lässt die Ölpreise explodieren und sorgt am Markt für Unruhe. Wenn auch bislang nur in kleinem Ausmaß, ist auch der DAX vom Risk-off-Modus der Institutionellen betroffen und eröffnet die Handelswoche mit einem Downgap. Die Big Boys nehmen also erst einmal Gewinne mit und reduzieren das Risiko. Zuletzt hatte der DAX auch erheblich an Wert gewonnen.

Kurzfristig kommt der eingeschlagene Konsolidierungsmodus also nicht überraschend, ist vielmehr als gesund zu bezeichnen angesichts der jüngsten Fahnenstangenrally. Konsolidierungsziele lassen sich kurzfristig bei 12.318, 12.280 (Gapclose) und 12.245 Punkten nennen. Innerhalb des Aufwärtstrendkanals im Stundenchart wären auf Sicht mehrerer Tage auch Kurse im unteren 12.000-Punkte-Bereich erreichbar. Hierfür muss man aber erst einmal abwarten, was die Käufer zulassen.

Auf der Oberseite hat sich ein kleines Doppeltop bei 12.494 Punkten ausgebildet. Erst wenn der DAX dieses aufbrechen kann, wäre der Weg auf 12.600 Punkte frei. Darüber bietet das Jahreshoch bei 12.656 Punkten Widerstand.

DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 21.08.2019 - 16.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.09.2014 - 16.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

