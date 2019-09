Unsere "GW Pharma 2.0" Biotechperle gibt Menschen Hoffnung, die an der neuropsychiatrischen ‚Autismus-Spektrum-Störungen' leiden!

Der Begriff «Autismus» kommt aus dem Griechischen und bedeutet «sehr auf sich bezogen sein». Von Leo Kanner und Hans Asperger wurde der Begriff erstmals für Kinder mit einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung verwendet. Autistische Störungen können sich ganz unterschiedlich zeigen. Heute spricht man von Autismus-Spektrum-Störungen (ASS).

Menschen mit einer Störung aus dem Autismus-Spektrum nehmen ihre Umwelt anders wahr (autistische Wahrnehmung). Sie können sich nur mit Mühe in andere Menschen einfühlen und adäquat mit ihnen kommunizieren. Sie können die Stimmung ihres Gegenübers aus dessen Gesicht schlecht erkennen. Kontakte werden eher vermieden. Gerne befassen sie sich mit einem Spezialgebiet. Sie haben Schwierigkeiten, sich auf Neues einzustellen und den Wunsch, Alltagsabläufe immer gleich zu gestalten (Rituale). Oft orientieren sie sich an Details und haben Mühe, eine Situation ganzheitlich zu erfassen. In vielen Fällen sind die Betroffenen in ihren Bewegungen eher ungeschickt.

ASS wirkt sich auf Kommunikation und Verhalten aus. Es bezieht sich auf eine Reihe von Zuständen, die u.a. Angstzustände, sich wiederholende Verhaltensmuster, Beeinträchtigungen der sozialen Kommunikation einschließlich verbaler und nonverbaler Kommunikation sowie Defizite bei der Entwicklung und Aufrechterhaltung von Beziehungen beinhalten. Obwohl Autismus in jedem Alter diagnostiziert werden kann, spricht man von einer "Entwicklungsstörung", da die Symptome in der Regel in den ersten beiden Lebensjahren auftreten. Während die Wissenschaftler derzeit die genauen Ursachen von ASS nicht kennen, deuten die Forschungsergebnisse darauf hin, dass Gene zusammen mit Umwelteinflüssen die Entwicklung auf eine Weise beeinflussen können, die zu ASS führen kann.

Die Kategorie umfasst Zustände, die früher als getrennt betrachtet wurden: Autismus, Asperger-Syndrom, Desintegrationsstörung im Kindesalter und durchdringende nicht spezifizierte Entwicklungsstörungen.

Es wird geschätzt, dass bei einem von 59 Kindern ASS diagnostiziert wird, was bedeutet, dass ungefähr eine Million Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 5 und 17 Jahren in USA von ASS betroffen sind.

Es wird derzeit ein beschleunigter Zuwachs bei der Diagnosefeststellung von ASS festgestellt, es gibt aber lediglich nur zwei von der FDA zugelassene Produkte

Beide Arzneimittel sind atypischen Antipsychotika, die ein signifikantes Nebenwirkungsprofil aufweisen

Sie sind nicht genehmigt, um die wichtigsten Symptome wie die sozialer Beeinträchtigung und Angst zu behandeln

Neuere Studien legen nahe, dass ASS mit Störungen im Endocannbinoidsystem (EC-System) verbunden ist

Eine veränderte Anandamid-Signalgebung kann zu ASS-bedingten sozialen und Kommunikationsstörungen führen

Das EC-System moduliert viele zelluläre Funktionen und molekulare Signalwege, die bei ASS verändert wurden: unausgeglichene GABAerge, glutamaterge Übertragung, oxidativer Stress, Immunschwäche und veränderter Energiestoffwechsel

Klinische und anekdotische Daten zeigen eine Verbesserung der sozialen Vermeidung und Angst bei Kindern mit CBD

CBD kann das EC-System modulieren und bestimmte Verhaltensweisen im Zusammenhang mit Autismus verbessern

Unser Biotechunternehmen entwickelt das erste und einzige pharmazeutisch hergestellte CBD-Gel, das als patentgeschütztes permeationsverstärktes klares Gel formuliert ist und eine kontrollierte Arzneimittelabgabe in den Blutkreislauf transdermal (d.h. durch die Haut) ermöglicht.

Im zweiten Quartal 2019 initiierte unsere Biotech-Perle eine klinische Studie über den Einsatz des CBD-Gels beim Einsatz und Therapierung von neuropsychiatrischen Symptomen bei ASS. Die ersten Resultate hierzu werden bereits im ersten Halbjahr 2020 erwartet!

Wir können uns sehr gut vorstellen, dass sich unsere neue Biotech-Perle mit Fokus auf Cannabinoiden ähnlich entwickeln kann wie unser Musterdepotwert GW Pharmaceuticals!

GW Pharma ist innerhalb von nur von 6 Jahren von 10 auf 200 USD geradezu explodiert. GW Pharmaceuticals hat in 2018 ein FDA genehmigtes Medikament (Epidiolex mit dem Wirkstoff CBD) zur Behandlung seltener Epilepsieerkrankungen auf den Markt gebracht.

Wie erwarten eine ähnliche Erfolgsstory unseres neuen Musterdepotwertes, wenn das patentierte CBD-Gel durch die FDA oder einer anderen Arzneimittelbehörde für die Therapierung von diversen neuropsychiatrischen Erkrankungen zum Einsatz kommt!

