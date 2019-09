Der Produktionsausfall in Saudi-Arabien infolge des Drohnenangriffs vom Wochenende kann laut BayernLB nicht von anderen Ländern aufgefangen werden. Selbst die USA wären dazu trotz ihrer in den vergangenen Jahren stark gestiegenen Ölförderung nicht im Stande, heißt es in einem Kommentar vom Montag. Länder, die dazu noch am ehesten in der Lage wären, sind dazu wie Venezuela entweder aktuell nicht imstande oder wie Iran mit Sanktionen überzogen, urteilte Experte Andreas Speer.

Es sei deshalb davon auszugehen, dass sich der Ölpreis nur dann wieder auf das Niveau von vor dem Anschlag zurückbilde, wenn die Reparaturen vollständig abgeschlossen seien. Über die Dauer herrscht derzeit keine Klarheit. Die BayernLB meint, dass eine nur kurze Unterbrechung den Rohölpreis nicht um mehr als fünf Dollar je Fass erhöhen sollte. Je länger sich die Arbeiten hinzögen, desto größer sei jedoch der Preiseffekt./bgf/jkr/nas

