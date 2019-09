RHI Magnesita ist nach wir vor am Kauf der türkischen Kumas dran. Das Unternehmen erwäge weiterhin eine mögliche Transaktion mit Kumas Manyezit Sanayi AS, und hat eigenen Angaben zufolge jetzt eine unverbindliche Absichtserklärung mit den Verkäufern Yildiz Holding A.S und Gözde Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S unterzeichnet. Die Absichtserklärung ermöglicht es RHI Magnesita insbesondere, das Auswahlverfahren und andere behördliche Einreichungen einzuleiten. Es könne keine Gewissheit darüber bestehen, dass eine Transaktion stattfinden werde, betont RHI Magnesita.

