In den USA sind von 1999 bis 2017 rund 400.000 Menschen an opioid-basierten Schmerzmitteln oder dadurch verursachter Abhängigkeit gestorben. Pharmafirmen wie Purdue und Johnson & Johnson wird vorgeworfen, die Suchtrisiken von Opioiden verharmlost zu haben, um solche Medikamente leichter vermarkten zu können. Das von Purdue produzierte Medikament Oxycontin gehört zu den Schmerzmitteln mit dem größten Anteil an der Opioid-Krise.

Erst vor wenigen Wochen hatten Purdue Pharma und Mitglieder der Eigentümerfamilie einen Vergleich über 10 bis 12 Mrd. US-Dollar angeboten, um über 2.000 Klagen von US-Bundesstaaten und Lokalregierungen gegen das Unternehmen abzuwenden. Im Rahmen der jetzt erklärten Insolvenz fällt das Zahlungsangebot mit bis zu 10 Mrd. US-Dollar deutlich niedriger aus. Laut Purdue-Vorstand Steve Miller soll das Angebot jedoch hunderte Millionen an Prozesskosten und Jahre an Rechtsstreitigkeiten sparen und stattdessen "Milliarden Dollar und wichtige Ressourcen für Gemeinden im ganzen Land bereitstellen, die mit der Opioid-Krise fertigwerden müssen". Miller betonte außerdem, ...

