Der Aufsichtsrat der ungarischen VIG -Konzerngesellschaft Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. hat Gabriella Almássy mit Wirkung zum 1. Jänner 2020 zur neuen Generaldirektorin der Gesellschaft bestellt. Sie folgt Gábor Lehel nach, der zum gleichen Zeitpunkt in den Vorstand der Vienna Insurance Group (VIG) in Wien einzieht. Die gebürtige Ungarin hat in Budapest Versicherungsmathematik und Internationale Betriebswirtschaft studiert. Bevor sie ihre Karriere bei der VIG-Konzerngesellschaft Union Biztosító begann, sammelte sie Erfahrung im Aktuariat internationaler Versicherungsunternehmen.

