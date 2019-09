Das seit kurzem an der Wiener Börse gelistete britische Unternehmen Fashion on Screen (FOS) hat sich Kapital für einen Film gesichert. Konkret hat Fashion on Screen von einer amerikanischen Investmentfirma eine Fazilität in Höhe von 55 Millionen US-Dollar erhalten. Das an der Wiener Börse notierte britische Unternehmen wird das Geld für die Produktion seines ersten Films REVolution verwenden. Der Film handelt von der Entführung des Weltmeisters Juan Fangio vor dem Großen Preis von Kuba im Jahr 1958 und soll im Laufe dieses Jahres mit der Vorproduktion beginnen und voraussichtlich im Jahr 2020 erscheinen. Als Regisseur für den Film fungiert Peter Macdonald. Er hat eine Reihe erfolgreicher Filme gedreht, darunter Rambo III, The NeverEnding ...

