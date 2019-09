Mehr Geld für neue Strecken im Nahverkehr: Olaf Scholz will die Bundesmittel für U- und S-Bahnen ab 2025 auf zwei Milliarden Euro erhöhen.

Finanzminister Olaf Scholz will die Bundeszuschüsse für kommunale U- und S-Bahnen 2025 auf zwei Milliarden Euro verdoppeln. Die gerade erst gesteigerten Zuschüsse für den schienengebundenen öffentlichen Nahverkehr sollten weiter erhöht werden, damit Kommunen neue U- und S-Bahn-Strecken planen könnten, sagte Scholz am Montag in Berlin nach der SPD-Präsidiumssitzung.

Erneut bezeichnete der Finanzminister ...

