Montag ist Rosgix-Tag: Der "Rosinger Index" (siehe an der Wiener Börse HIER) entwickelte sich in dieser Woche seitwärts und schloss am Freitag dem 13. September 2019 mit 2.623,41 Punkten und einem Zuwachs von +0,39 Indexpunkten nur leicht höher als am Vorwochenschluss. Zwischenzeitlich markierte der Rosgix am 12.9.2019 mit 2.627,58 Punkten ein neues All-Time High. Die YTD Performance des Rosgix liegt nun bei + 12,20%, yoy bei 14,19 Prozent und seit Start am 1. Jänner 2015 bei +162,3 Prozent. Gregor Rosinger hält sich immer noch bedeckt,ob er am Jahresende die ursprünglich für 5 Jahre (bis 31.12.2019) angesetzte Veröffentlichung des Rosgix weiter verlängern wird. Morgen ist Rosinger am Panel unseres Vienna Closed Circle - ...

