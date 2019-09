Gutes Recht hat seinen Preis. Wer schon einmal Ärger mit dem Arbeitgeber oder dem Vermieter hatte, einen Anwalt brauchte und sogar vor Gericht landete, weiß das. Gut, wenn man gegen dieses Risiko versichert ist.

Eigentlich ein ganz normaler Arbeitstag: Franz W., Vertriebschefs eines Mittelständlers, geht auf dem Weg ins Büro im Kopf schon mal den Tag durch. Im Outlook-Kalender des 48-jährigen steht auch ein Meeting mit der Geschäftsführung - eigentlich ein Routinetermin. Doch sein Chef teilt ihm mit, man wolle sich von ihm trennen. Kündigung. Es folgt ein monatelanger Rechtsstreit durch mehrere Instanzen. Ein solcher Rechtsstreit kann ziemlich unangenehm und vor allem teuer werden.

Diese arbeitsrechtliche Auseinandersetzung seines guten Freundes sensibilisiert Heiner P. Der 51-Jährige ist Führungskraft in der deutschen Niederlassung eines international ausgerichteten Konzerns mit Hauptsitz in den USA - inklusive vieler Geschäftsreisen. Seit ein paar Monaten kriselt es im Unternehmen. Unternehmensberater sind im Haus, Personalabbau ist nicht ausgeschlossen. Verliert Heiner P. seinen Job? Für ihn steht fest: Ein Rechtsschutzversicherung muss her.

Die richtige Versicherung zu finden, ist aber gar nicht so einfach. "Die Rechtsschutzversicherung ist nur eine vermeintlich simple und leicht verständliche Versicherung", sagt Wilfried Schwarzer, Versicherungsexperte des Analysehauses Morgen & Morgen (M & M). "Sie besteht aus vielen verschiedenen Leistungsbausteinen, die es abgestimmt auf die eigene Risikosituation sinnvoll zu kombinieren gilt." Zu diesen Leistungsbausteinen zählen neben dem Arbeitsrechtschutz, unter anderem Wohnungs- und Grundstücksrechtsschutz für Eigentümer und Mieter, aber auch Verkehrs- oder Schadenersatzrechtsschutz. "Eine solche Police wird sehr individuell auf den Verbraucher zugeschnitten", sagt Schwarzer. Er warnt Verbraucher davon, solche Versicherungen ohne Beratung im Internet abzuschließen.

Ein gemeinsames Rating von Morgen & Morgen und der WirtschaftsWoche liefert Orientierung im Tarifdschungel. Für zwei Musterfälle wurden die besten Tarife gekürt. Entscheidende Kriterien sind der Umfang des Versicherungsschutzes, die Individualität der Policen, aber auch die mögliche Selbstbeteiligung und natürlich die Höhe der Prämie. Die Tarife mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis wurden ausgezeichnet.

Rechtliche Interessen schützen

Ein Muss ist eine solche Versicherung nicht, sagen Verbraucherschützer. "Dennoch kann ein solcher Schutz zu Verfolgung rechtlicher Interessen für jeden sinnvoll sein - oder diese erst ermöglichen", sagt Philipp Opfermann von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Laut des statistischen Bundesamtes gab es 2017 vor den Zivilgerichten etwa 1,25 Millionen Gerichtsverfahren in der ersten Instanz. Eine ziemlich stattliche Anzahl von Streitfällen. Nicht erfasst sind hier aber die Vergleiche, die gerade im Arbeitsrecht nicht unüblich sind. Trotzdem hat sich nur knapp die Hälfte der Haushalte nach Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) gegen dieses Risiko abgesichert.

Eine Rechtsschutzversicherung deckt alle für den Versicherungsnehmer anfallenden Kosten im Rahmen eines Rechtsstreits ab: die gesetzlichen Anwaltsgebühren, Gerichtskosten, Zeugenentschädigungen und gerichtliche Sachverständigenhonorare, Kosten des Gegners, soweit der Versicherte sie übernehmen muss, die Kosten für Mediationsverfahren und in bestimmten Fällen auch die reine Beratung durch einen Rechtsanwalt. "Bestimmte Bereiche sind besonders ‚streitträchtig', wie beispielsweise Arbeitsrecht, Mietrecht oder Verkehrsrecht", sagt Carla Burmann, die den Arbeitskreis Rechtsschutzversicherung der Arbeitsgemeinschaft Versicherungsrecht des Deutschen Anwaltvereins (DAV) leitet. Hier würde sich eine Police für Privatpersonen besonders anbieten. "Die Kosten werden jedoch nur bis zur Höhe der jeweils vereinbarten Versicherungssumme übernommen", ergänzt Burmann.

Rechtsschutz Top-TarifeMusterfall 1: 51-Jähriger Manager in Führungsposition, verheiratet mit zwei Kindern.Die Frau arbeitet als freiberufliche Fotografin. Ein Kind studiert in einer anderen Platz, das zweite geht noch zur Schule. Neben der Immobilien in einer gehobenen Wohngegend in Mitteldeutschland hat die Familie noch ein Ferienhaus an der Ostseeküste.AnbieterTarifbezeichnungPrämie(in Euro)SB-PunktePrämien-punkteBedingungs-punkteGesamt-punkteRangNoteAdvocard360 Grad388,241541471Sehr gutARAGAktiv-Rechtsschutz Premium Flex492,781142442Sehr gutItzehoercomfort erweiterte Leistung443,681340442Sehr gutD.A.S.Premium-Rechtsschutz425,651338423Sehr gutWGWOptimal unbegrenzt349,821534404Sehr gutRolandRechtsschutz-Plus unbegrenzt365,31053439.005gutNRVTOP XXL All-in395,46053338.006gutNürnbergerTOP XXL All-in395,46053338.006gutAuxiliaJURPRIVAT279,83053136.007gutDMBPrestige mit Cyber-Rs379,29053035.008gutConcordia Privat-Plus368,07052934.009gutBadische RechtsschutzEXKLUSIV proComfort305,89152733.0010gutVHVKlassik-Garant mit Baustein Flexibilität+Exklusiv391,90052732.0011gutDEVKPremium-Schutz278,66052631.0012gutDEURAGSB-150278,99052429.0013befriedigendAllianzBest660,63002828.0014befriedigendIDEALRechtSchutz+ ...

Den vollständigen Artikel lesen ...