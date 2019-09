In den ersten sechs Monaten des Jahres sank die Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge mit Dieselmotoren gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 17,2 Prozent auf 2.574.756 Einheiten. Der Marktanteil von Diesel ging damit von 37,1 Prozent im ersten Halbjahr 2018 auf 31,8 Prozent zurück. In Frankreich sank der Absatz von Diesel-Pkw im Jahresvergleich um 16,6, in Großbritannien um 19,4, in Italien um 23,5 und in Spanien um 29,3 Prozent. In den Niederlanden war der Rückgang mit 46,1 Prozent im Jahresvergleich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...