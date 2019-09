Iranische Soldaten haben erneut einen Öltanker festgesetzt. Bei der Besatzung soll es sich nach Angaben der Revolutionsgarde um Schmuggler handeln.

Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) haben nach eigenen Angaben im Persischen Golf ein Schiff mit 250.000 Litern illegalem Öl am Bord beschlagnahmt. Alle Schmuggler am Bord seien festgenommen worden, teilten die IRGC am Montag in einer Presseerklärung ...

