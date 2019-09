Gabriel Felbermayr, der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft, warnt nach den Anschlägen in Saudi-Arabien vor Hysterie am Ölmarkt. Er sagt: Der steigende Ölpreis stürzt die Wirtschaft nicht in die Rezession.

Herr Felbermayr, nach dem Terroranschlag auf saudi-arabische Ölanlagen ist der Ölpreis deutlich nach oben geschossen. Wird der Ölpreis jetzt zum Sargnagel für die schwächelnde Weltkonjunktur?Nein. Der Preisanstieg ist eine zusätzliche Belastung für die Weltwirtschaft - aber keine echte Bedrohung. Noch im vergangenen Juli lagen die Notierungen streckenweise höher. Ich habe auch den Eindruck, dass der Preisschock an den Märkten schnell verdaut wurde. Der Preis (WTI) scheint sich aktuell an der 60-Dollar-Marke pro Barrel eingependelt zu haben. Die Märkte gehen offenbar davon aus, dass sich die Angebotsverknappung infolge des Anschlags verkraften lässt.

Wirklich? Es fallen jetzt täglich rund fünf Millionen Barrel aus, das sind fast fünf Prozent der globalen Förderung.Klar, fünf Prozent der Weltproduktion, das klingt nach einer Menge. Aber Sie dürfen nicht vergessen, dass Russland und die USA, die neben Saudi-Arabien größten Förderstaaten, ihre Kapazitäten kurzfristig in die Höhe schrauben können. Die beiden Staaten dürften die Zusatzeinnahmen durch den gestiegenen Preis gerne mitnehmen und jetzt aus allen Rohren fördern. Ich sage ganz klar: Der Weltölmarkt kann die fünf Prozent Angebotsausfall relativ problemlos kompensieren.

Nicht jeder Analyst ist so optimistisch wie Sie. Einige Auguren sehen den Ölpreis bald wieder bei 100 Dollar…Das ist Spinnerei. Und selbst wenn es 100 Dollar wären wie vor gut fünf Jahren, könnte die Weltkonjunktur das wegstecken. Nach einer Studie des Internationalen Währungsfonds senkt eine zehnprozentige Ölpreiserhöhung das globale Bruttoinlandsprodukt (BIP) für zwei Jahre um 0,1 Prozent ab. Für ...

